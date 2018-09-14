На ЧТПЗ пройдет заседание Международного делового конгресса

18 сентября на Челябинском трубопрокатном заводе состоится заседание комитета Международного делового конгресса (МДК). Тема совещания «Белая металлургия – будущее трубопроводного транспорта». В мероприятии примут участие более 100 членов МДК, представляющие крупнейшие международные компании – «Газпром», ТМК, ОМК, «Северсталь», «СОГАЗ», «Mitsui», «Wintershall», «Shell», «Baker Hughes» и пр., а также представители Правительства Челябинской области, Союза нефтегазопромышленников России и других профессиональных объединений. Группу ЧТПЗ представят акционеры компании Андрей Комаров и Александр Федоров, генеральный директор Борис Коваленков и директора по направлениям. Участники заседания презентуют собственные инновационные разработки для трубопроводного транспорта, представят новые технологии для контроля качества продукции, поделятся опытом участия в проектах ТЭК.

– Челябинский трубопрокатный завод является одним из ведущих поставщиков труб для топливно-энергетического комплекса. Символично, что именно цех «Высота 239» – родоначальник Белой металлургии, выбран площадкой для проведения заседания комитета МДК, – отмечает акционер, председатель Совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров. – Подобные встречи представителей нефтегазовых компаний, производителей труб и оборудования, а также международных экспертов очень важны, потому что они способствуют развитию топливно-энергетического комплекса и укреплению экономического сотрудничества между странами. Уверен, что конструктивный диалог, обмен профессиональными мнениями и совместное решение поставленных задач сделают наше сотрудничество еще более эффективным.

Также в рамках конференции состоится знакомство гостей с современным производством Белой металлургии ЧТПЗ – цехом по выпуску ТБД «Высота 239» и заводом по выпуску штампосварных деталей трубопроводов «ЭТЕРНО».

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ