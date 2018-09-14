Транснефть ответила на вопросы СМИ в рамках ВЭФ

Вице-президент ПАО «Транснефть» С.А. Андронов ответил на вопросы журналистов в кулуарах Восточного экономического форума (г. Владивосток), а также в рамках посещения объектов ООО «Транснефть - Порт Козьмино» в Приморском крае.

О приеме нефти в магистральную систему нефтепроводов

ПАО «Транснефть» ожидает, что в 2019 году прием нефти в систему составит 483,5 млн тонн. Поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы в 2019 году составят 254,6 млн тонн против 250,4 млн тонн в текущем году, сообщил С.А. Андронов журналистам.

По его словам, по итогам 2018 года прием нефти ожидается в объеме 479,3 млн тонн, из них на НПЗ России - 250,4 млн тонн. С.А. Андронов отметил, что во втором полугодии 2018 года заявки нефтяных компаний на прокачку на 9 млн тонн превышают уровень первого полугодия.

«По сдаче нефти в систему до 2023 года «Транснефть» значительного роста не видит, те месторождения, на которых добыча увеличивается, компенсируют падение на других», - добавил он.

С.А. Андронов также сообщил, что заявка Казахстана на прокачку нефти по территории РФ в 2019 году составляет 16,7 млн тонн (включая Кашаган) по сравнению 17,5 млн тонн в 2018 году и 16,93 млн тонн в 2017 году. Он уточнил, что по итогам 2018 года по Атырау-Самара-Новороссийск будет прокачано 800 тыс. - 1 млн тонн нефти.

Азербайджан и в 2018, и в 2019 году планирует транспортировать через РФ по 1,3 млн тонн (в 2017 году - 1,5 млн тонн).

По информации вице-президента, заявок от туркменских производителей на 2019 год не было, а в 2018 году ожидаемый объем 300 тыс. тонн.

О прогнозе экспорта нефти

ПАО «Транснефть», согласно заявкам нефтяных компаний, планирует в 2019 году транспортировку нефти на экспорт на уровне 228,3 млн тонн против 228,5 млн тонн в 2018 году.

Через порт Новороссийск в 2019 году планируется поставить 26 млн тонн против 26,95 млн тонн в текущем году, через Приморск - 37 млн тонн против 38,7 млн тонн, через Козьмино - 31,3-31,5 млн тонн, как и в этом году, через Усть-Лугу - 25 млн тонн против 26,3 млн тонн. При этом в 2017 году через Новороссийск было поставлено 30,6 млн тонн, Приморск - 44 млн тонн, Козьмино - 31,7 млн тонн, Усть-Лугу - 32,7 млн тонн.

По словам С.А. Андронова, снижение поставок связано с перенаправлением 10 млн тонн нефти по системе ПАО «Транснефть» с западного на восточное направление.

О поставках нефти в Китай

Отвечая на вопрос журналистов, С.А. Андронов сообщил, что ПАО «Транснефть» готовится с 1 января 2019 года увеличить поставки в Китай по отводу от нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) - Сковородино-Мохэ до 30 млн тонн с 28,3 млн тонн в 2018 году.

«У нас никаких сигналов, что будет уменьшение объемов, нет. Мы готовимся с 1 января начать поставки в объеме 30 млн тонн», - сказал он. По словам С.А. Андронова, в понедельник в Москве

пройдет заседание межправительственной комиссии. «В процессе подготовки китайская сторона подтвердила, что с 1 января - 30 млн тонн», - добавил он.

Вице-президент «Транснефти» напомнил, что всего в этом году в Китай будет отгружено 40 млн тонн нефти, из них через Казахстан - 10 млн тонн, по Сковородино-Мохэ - 28,3 млн тонн и через порт Козьмино - 1,7 млн тонн.

О потерях из-за неготовности инфраструктуры КНР

ПАО «Транснефть» оценивает недополученную выручку из-за неготовности инфраструктуры Китая в 2015-2018 годах в 68,7 млрд рублей. Некорректная схема поставки нефти по трубопроводной системе Восточная Сибирь - Тихий океан на экспорт через порт Козьмино и в КНР приводит к потере выручки компании.

В частности, за счет перенаправления объемов нефти по межправительственным соглашениям через порт Козьмино за период 2015-2018 годов потери составили 30,219 млрд рублей. Недозагруженность нефтепровода Сковородино - граница РФ/ КНР привела к потере выручки компании за этот период в размере 38,508 млрд рублей.

О перспективах прокачки российской нефти в КНР через Казахстан

Об увеличении мощности нефтепровода для прокачки российской нефти через Казахстан в направлении Китая говорить рано, считает вице-президент «Транснефти».

«Конкретики никакой нет. Пока еще рано обсуждать, потому что там очень много "но": не определены источники финансирования, как повлияет на качество сырья отведение дополнительных объемов нефти», - сказал он журналистам, комментируя возможности расширения трубопровода с 10 млн тонн до 13-17 млн тонн.

«Сегодня, как мы знаем, 10 млн тонн нефти, которые у нас участвуют в формировании западных грузовых потоков, переведены на восток, что собственно отразилось на качестве. Если мы еще 3 млн уводим, то частично ещё скажется на качестве», - пояснил вице-президент. Кроме того, «Транснефть» столкнется еще с потерей тарифной выручки, так как нефть пойдет по более короткому "плечу", добавил С.А. Андронов.

Он напомнил, что у ряда компаний есть заинтересованность прокачивать в этом направлении сырье в Узбекистан. При заявках на 2018 год на уровне 500 тыс. тонн прокачка в Узбекистан составит всего 100-200 тыс. тонн, при этом заявки на 2019 год составляют 1 млн тонн.

«У нас пропускная техническая возможность в направлении Казахстана порядка 11 млн тонн, из которых 10 млн это межправсоглашение - нефть грузится в направлении Китая, и 1 млн идет на Павлодарский НПЗ. Есть еще небольшие объемы, которые мы достигли за счет присадки, плюс в летний период меняется температура нефти, за счет этого увеличивается количество нефти, которое можно прокачать, за счет этого можно направить сейчас небольшой объем в Узбекистан», - пояснил С.А. Андронов.

По его словам, работу по проекту возможного увеличения мощности трубопровода возглавляет Министерство энергетики РФ. «Минэнерго ведет эту работу, а мы с ними ведем диалог. Никаких графиков и дорожной карты нет, идет обсуждение», - сказал вице-президент.

О прокачке нефти по МН Заполярье-Пурпе и Куюмба-Тайшет

ПАО «Транснефть», в соответствии с заявками нефтяных компаний на 2019 год, ожидает объема приема нефти в магистральный нефтепровод Заполярье-Пурпе на уровне 15,5 млн тонн против 6 млн тонн в 2018 году, сообщил С.А. Андронов в беседе с журналистами.

По нефтепроводу Куюмба-Тайшет прокачка в 2019 году может возрасти до 6,5 млн тонн с 2,5 млн тонн в текущем году.

С.А. Андронов добавил, что пока нефть из Заполярье-Пурпе качается в западном направлении, так как не соответствует по плотности параметрам сдачи в нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан.

Прогноз сдачи сернистой нефти в систему нефтепроводов

ПАО «Транснефть» сохраняет прогноз по сдаче высокосернистой нефти в систему в 2018 году в объеме 87,5 млн тонн, сообщил вице-президент.

Он отметил, что с 2014 года компания потратила свыше 20 млрд рублей на мероприятия по регулированию качества нефти в системе.

В настоящее время на всех направлениях предельно допустимые показатели по содержанию серы не превышены.

По информации С.А. Андронова, на направлении «Дружба»/Усть-Луга в 2018-2019 годах показатель будет 1,73% при предельном в 1,8% (в 2017 г. - 1,66-1,67%), Новороссийска - 1,5% (предел 1,55%, 2017 - 1,49%), Приморска - в 2018-2019 годах 1,6% (предел 1,65%, 2017 г. - 1,49%).

Об объемах поставок по нефтепроводу «Дружба»

Компания ожидает снижения поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в 2018 году до 1,5 млн тонн, сообщил журналистам С.А. Андронов.

«Мы видим достаточно стабильный уровень поставок по направлению «Дружбы». За 8 месяцев снижение составило 170 тыс. тонн. На наш взгляд, это незначительная цифра, связана она может быть с ремонтными работами на заводах Европы», - пояснил он.

При этом, согласно заявкам компании на четвертый квартал, в целом по году возможно более значительное снижение. «По году мы, возможно, увидим проседание «Дружбы», наверное, на 1-1,5 млн тонн», - сказал вице-президент.

«На наш взгляд, этот фактор был вызван тем, что с этого года 10 млн тонн нефти в России было перенаправлено с Запада на Восток, и нефтепереработчики Европы просто подстраховались и закупили нефть не из России. Но никак не из-за качества», - пояснил С.А. Андронов.

При этом вице-президент «Транснефти» отметил, что, в частности, ожидается небольшое снижение поставок в Германию на 2019 год - на 950 тыс. тонн (заявка - 18 млн тонн), ожидаемый факт на 2018 год - 18,954 млн тонн.

Рост отгрузки нефти ожидается в Венгрию, Чехию и Словакию.

По его словам, в целом в 2017 году по «Дружбе» было прокачано 49,5 млн тонн, ожидаемый по состоянию на август объем в 2018 году - порядка 48,1 млн тонн. При этом на 2019 год «Транснефть» получила заявки на отгрузку 50 млн тонн нефти.

О поставках нефти в Белоруссию

В беседе с журналистами С.А. Андронов также сообщил, что поставки нефти из России в Белоруссию по трубопроводу в 2019 году планируется сохранить на уровне текущего года в 18 млн тонн.

Он отметил, что поставки нефтепродуктов по трубопроводу в 2018 году ожидаются на уровне 140 тыс. тонн, заявка на 2019 год - 180 тыс. тонн.

Основной объем нефтепродуктов из России в Белоруссию поставляется по железной дороге. В первом полугодии 2018 года импорт нефтепродуктов Белоруссии из России составил 2,11 млн тонн.

По словам вице-президента, поставки нефтепродуктов по трубопроводу из России на Украину в 2018 году предполагаются на уровне порядка 2,3 млн тонн, заявки на 2019 год - 3 млн тонн. В 2017 году Украина импортировала из России 2 млн тонн нефтепродуктов.

О подключении Комсомольского НПЗ к системе трубопроводов

Совместная комиссия выявила ряд замечаний по подключению Комсомольского НПЗ «Роснефти» к трубопроводной системе Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО), выявлено 103 недоработки, сообщил журналистам С.А. Андронов.

«В соответствии с правилами подключения коллеги вызвали специалистов "Транснефти" на их объекты и, соответственно, комиссия выявила ряд замечаний. На сегодняшний момент у нас нет информации по их устранению. Они должны быть устранены, нас должны повторно позвать, и мы должны принять эти объекты с учетом тех замечаний, которые были выявлены», - пояснил он.

«Мы буквально на днях направили им запрос о том, чтобы они нам сообщили примерные даты, когда они устранят данные замечания, для того, чтобы спланировать выезд наших специалистов», - добавил вице-президент.

По его информации, замечания в основном связаны с учетом нефти.

С.А. Андронов отметил, что исходя из имеющихся заявок, на проектную мощность 8 млн тонн отвод на Комсомольский НПЗ выйдет в 2021 году, план на 2019 год - 4,5 миллиона тонн. «Заявка до конца 2018 года, на четвертый квартал - 1,2 миллиона тонн», - добавил он.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»