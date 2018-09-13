СМК «Транснефть – Дальний Восток» соответствует международным стандартам

ООО «Транснефть – Дальний Восток» по итогам внешнего надзорного аудита подтвердило соответствие системы менеджмента качества оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов международным стандартам (ISO 9001-2015).

В рамках проверки эксперт российского отделения Международного холдинга по аудиту и стандартизации DQS в г.Хабаровске посетил территориальный диспетчерский пункт предприятия и проинспектировал деятельность отделов главного диспетчера, главного технолога, главного метролога, а также товарно-транспортного отдела ООО «Транснефть – Дальний Восток».

В качестве действенных элементов управления в данной области аудитор отметил, в том числе, наличие в ООО «Транснефть – Дальний Восток» единой системы управления для максимальной

автоматизации технологического процесса транспортировки нефти и системы мониторинга сейсмической активности с выводом информации в территориальный диспетчерский пункт. Эксперт оценил компетентность и осведомленность персонала ООО «Транснефть – Дальний Восток» в соблюдении требований систем менеджмента в сфере оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов.

По итогам проверки был оформлен лист свидетельств аудита, в котором отмечено, что ООО «Транснефть – Дальний Восток» соблюдает требования международного стандарта ISO 9001-2015, внедренная система менеджмента в области оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов функционирует эффективно.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»