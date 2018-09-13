«Данфосс» отметил 25-летие работы в России

На прошедшей шестого сентября 2018 года в Москве конференции, приуроченной к 25-летию работы в России компании «Данфосс», ее эксперты представили основные тренды, которые будут определять развитие мирового сообщества в ближайшей перспективе. По мнению инженеров ведущего мирового производителя энергосберегающего оборудования, в последующие сто лет будущее цивилизации определят такие факторы, как цифровизация, электрификация, урбанизация, преодоление дефицита продовольствия и изменение климата.

«За последние десятилетия мир преобразился до неузнаваемости. Несмотря на существенные различия в укладе жизни, культуре и традициях разных стран и регионов, мы видим, что сегодня происходящие даже в удаленных друг от друга уголках планеты события являются следствием одних и тех же глобальных процессов. Мы гордимся тем, что разрабатываемые в Danfoss технологии отвечают современным вызовам и позволяют нам самостоятельно формировать свое будущее», – отметил в своем выступлении Ким Фаузинг, исполнительный директор группы Danfoss A/S.

Определяющей тенденцией мирового развития на протяжении достаточно длительного времени является урбанизация. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ее уровень будет только расти и к 2050 году в города переместится не менее 70 % населения Земли. Это создает и новые вызовы, ведь уже сегодня на долю мегаполисов приходится до 70 % энергопотребления и выделения CO2, что привело к ощутимому климатическому сдвигу и росту объема выброса парниковых газов в 1,5 раза с 1990 года. При этом стоимость коммунальных ресурсов с каждым годом становится выше, а способы их доставки потребителям – сложнее. Уйти от проблемы можно только путем радикального повышения эффективности использования энергии, в особенности тепла.

Эксперты «Данфосс» считают решением этой задачи использование систем централизованного теплоснабжения четвертого поколения. В основе этой концепции – распределенная генерация, сочетание традиционных и альтернативных, низкопотенциальных источников тепла, комбинированная выработка тепловой и электроэнергии, снижение температуры теплоносителя, глубокая автоматизация регулирования производства, распределения и потребления энергии. А также интеллектуальное управление на базе повсеместного дифференцированного учета, анализа тенденций потребления, точного прогноза погоды, эффективности того или иного источника и сочетания задач (электричество/тепловая энергия) в данный момент времени. В компании уверены, что реализация такого подхода позволит прогнозировать потребление тепла с точностью до 97 % и тем самым снизить его потери не менее чем на треть. Это особенно актуально для России, где уже сейчас уровень урбанизации превышает 75 %.

Внедрение подобных технологий, как и реализация многих других масштабных задач, ведет к экспоненциальному росту количества новой информации. Ее оперативная обработка требует консолидации больших объемов данных и вычислительных мощностей.

Это объясняет, почему еще одним трендом глобального развития стала цифровизация. С каждым годом значимость человеческого фактора в управлении инфраструктурой и производственными процессами снижается. Интернет вещей, облачные технологии и глубокая автоматизация минимизируют вероятность ошибок и сбоев, повышают эффективность производства и снижают себестоимость продукции, вместе с тем делая ее качество доступным широкому потребителю. Например, использование частотных преобразователей «Данфосс» в комплексе с созданной в

центре разработок компании технологией облачного управления Cloud-Control позволяет цифровизировать сложные процессы, такие как генерация энергии, добыча нефти, управление станками и транспортными механизмами, климатическими системами, грузовыми судами.

Одновременно растет потребность в источниках электроснабжения, без которых невозможно функционирование сложных интеллектуальных систем. Кроме того, дальнейшая урбанизация создает необходимость в аккумулировании энергии для преодоления пиковых нагрузок. Восполнить дефицит электроэнергии, а также сбалансировать использование ископаемого топлива, переработка которого создает еще одну серьезную угрозу климату и экологии планеты, позволит развитие возобновляемой энергетики. Благодаря этому уже к 2040 году 50 % автомобилей могут стать электрическими, а весь морской и грузовой транспорт – гибридным.

Если энергия питает города, то их растущему населению необходимы продукты. Именно поэтому такое внимание сегодня уделяется повышению эффективности сельхозпроизводства, и цифровизация является одним из способов его достижения. Так, созданный инженерами «Данфосс» гидравлический привод для автоматизированного управления сельскохозяйственной техникой позволил на практике реализовать давнюю мечту человечества о высокоточном земледелии. Механизм полностью интегрируется в машину и позиционирует ее с высокой точностью, управляемый внешними системами навигации, технического зрения и искусственных нейросетей. Это делает возможной непрерывную работу в любое время суток, позволяет оператору сконцентрироваться не на позиционировании машины на поле, а на управлении технологическими операциями уборки, а также существенно снижает затраты на сбор урожая.

Не менее важны технологии, способствующие увеличению сроков хранения продуктов. Чтобы обеспечить достаточно продовольствия растущему населению, производство должно вырасти на 60 %, при этом сегодня примерно треть всех выпускаемых пищевых продуктов выбрасывается, не доходя до нашего стола, причем 25 % этих потерь приходится на долю продовольственного ретейла.

Поэтому в «Данфосс» создали эффективные автоматизированные решения для управления магазинами и сетями магазинов, контроля сохранности продуктов питания, а также разработали холодильные системы нового поколения на CO2, снижающие энергопотребление торговых предприятий и почти полностью исключающие использование фреонов.

Отмечая 25-летие в России, компания гордится не только объемами инвестиций, но и своим уникальным предложением, позволяющим подобрать интегрированное решение практически для любой сферы производства.

По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»