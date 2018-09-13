Почему отечественные топливозаправщики используют немецкую арматуру

На прошедшем форуме «Армия-2018» в экспозиции Минобороны участвовал топливозаправщик производства мценского «Завода специальной техники». Краны подачи топлива на машине выполнены с применением немецкой арматуры. Посетителям выставки бросилось в глаза, что на топливозаправщике массовой выдачи АТЗ-12-10-63501 стоит арматура немецкой компании PROKOSCH. В ответ на вопрос корреспондента Mil.Press Военное, почему на технике используются иностранные комплектующие, производители топливозаправщика сообщили, что на момент создания машины отечественных аналогов на рынке не нашлось.

Армейское руководство до 2020 года разрешило нам использовать импортную продукцию и в то же время озадачило наших производителей. Если найдутся отечественные аналоги, будем только рады", – отметил главный конструктор АО «Завод специальной техники» Алексей Касьянов.

Опрошенные отечественные производители арматуры смотрят на перспективы импортозамещения по-разному. На предприятии «Тритмэнт» пояснили, что для замены понадобится индивидуальное решение. «Если краны немецкие, то они идут по импортному стандарту DIN, а мы работаем по российским стандартам. Они в корне отличаются», – указали представители компании.

Схожую мысль выразили сотрудники завода «Буревестник». «Если заправщик – штучный товар, изобретать под него арматуру – это, конечно, гиблое занятие с точки зрения экономики. Другое дело, если это политический момент, связанный с импортозамещением, тогда надо подбирать что-то из имеющегося», – считает начальник управления общепромышленной арматуры предприятия Андрей Лахтионов. Высказались отечественные производители и по поводу состояния немецкой продукции. По мнению технического директора ПАО «АСКОЛЬД» Андрея Самусенко, у прокладок на арматуре закончился срок службы. «Налицо потеря эластичности, от этого и возникли трещины», – отметил он.

На предприятии «Армалит» заявили, что могут предложить замену для немецкой арматуры. «Мы наладили производство фланцевых шаровых кранов из нержавеющей стали, в том числе с приемкой военного представительства Минобороны РФ. Отличительной конструктивной особенностью данных изделий стала возможность проведения оперативного ремонта за счет съемного заменяемого модуля», – сообщил один из сотрудников машиностроительного завода. По материалам портала Mil.Press Военное