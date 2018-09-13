Московская компания открывает производство арматуры в Краснотурьинске

В индустриальном парке «Богословский» появится производство запорной арматуры для трубопроводов. Новый резидент в ТОСЭР «Краснотурьинск» – московская компания «Бэнефит» - производитель запорной арматуры, металлоконструкций и трубной продукции. На площадях производственного бизнес-инкубатора компания намерена разместить сборочный цех, а впоследствии построить в индустриальном парке «Богословский» новый завод с полным циклом производства запорной арматуры. Первый этап будет реализован в 2018-2019 годах, второй – до 2021 года. Объём инвестиций в ООО «Завод Бэнефит» на начальном этапе составит 20 млн. рублей. На предприятии будет создано до 40 рабочих мест.

Запустить производство на площадке новой компании помогает Корпорация развития Среднего Урала. Эксперты из КРСУ отмечают, что размещение производства в индустриальном парке «Богословский» в ТОСЭР «Краснотурьинск» является логистически выгодным для «Бэнефит», - компании будет удобного доставлять свой товар в северные регионы – на Ямал и в Югру. В КРСУ отметили, что часть продукции «Бэнефит» планирует поставлять предприятиями Свердловской области.

Запорная арматура – задвижки чугунные и стальные, вентили из нержавеющей стали, обратные клапаны и шаровые краны – используются как перекрывающие устройства в различных типах трубопроводов: магистральных, транспортирующих нефть и газ, а также в системах городского и коммунального хозяйства. Предприятие производит, в том числе арматуру c полимерным покрытием, ориентированную на установку в трубопроводах для агрессивной химический среды.

Помимо производства собственной продукции, «Бэнефит» занимается комплексными поставками на объекты нефтегазовой отрасли, промышленные и строительные предприятия, является официальным дилером крупных заводов-изготовителей такой продукции, как чёрный металлопрокат, ВУС изоляция труб и других видов.

По материалам ИА «Повестка дня»