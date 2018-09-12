В ЮГРЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «СУРГУТ. НЕФТЬ И ГАЗ-2018»

В Ханты-Мансийском автономном округе с 25 по 28 сентября состоится традиционная международная выставка «Сургут. Нефть и газ-2018». Как рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры, в специализированной выставке примут участие 80 экспонентов.

Они представят оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений, ремонта и строительства магистральных трубопроводов, электротехническое и энергетическое оборудование для нефтегазового комплекса, системы связи, технологии для автоматизации производства, дорожную, строительную, автомобильную спецтехнику и другое.

Деловая программа состоит из семинаров и презентаций, на которых участники обсудят актуальные вопросы нефтегазового комплекса.

По материалам портала RuNews24