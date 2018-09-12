«ПРО АКВА» ЗАПУСТИЛ ПЕРВУЮ В РОССИИ ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕСШУМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Завод «ПРО АКВА» первым среди российских производителей запустил линию бесшумной канализации Polytron Stilte Plus. Продукция выпускается из высокоплотного композита на базе полипропилена и, благодаря увеличенной толщине стенки, снижает уровень шума в системе более чем в 10 раз по сравнению с шумами в обычных трубопроводах для внутренней канализации. Аналогов данному продукту среди продукции российских производителей нет.

Российский завод «Про Аква», более 17 лет выпускающий качественное инженерное оборудование, завершил разработку по выпуску новой линии труб и фитингов, предназначенных для комплектации систем бесшумной канализации. За счет существенного увеличения толщины стенки и применения высокоплотной композиции с высоким содержанием минеральных наполнителей, продукция Polytron Stilte Plus обладает функцией эффективного шумопоглощения, что подтвердили сравнительные испытания, проведенные в лаборатории акустики МГТУ им. Баумана.

Испытательный стенд, собранный в лаборатории, имитировал стояк в многоквартирном доме. На данном стенде последовательно испытывались разные системы бесшумной канализации - новинка российского рынка – трубы Polytron Stilte Plus, а также хорошо известные европейские премиальные бренды бесшумной канализации и трубы малошумной канализации отечественного производства.

Испытания показали прямую зависимость уровня регистрируемого шума от толщины стенки трубы. Трубы с одинаковой толщиной стенки показали близкие результаты по уровню звукового давления, при этом, чем толще была труба, тем тише работала система. Измерения проводились в двух точках стенда – вблизи вертикального участка и вблизи горизонтального, а также при различном расходе жидкости в трубопроводе.

Из графиков, составленных специалистами лаборатории МГТУ им. Баумана, видно, что российские трубы Polytron Stilte Plus показали результаты, максимально приближенные к данным, которые продемонстрировали европейские аналоги.

Испытания показали, что трубы и фитинги Polytron Stilte Plus по качеству исполнения действительно соответствуют лучшим европейским аналогам. Появление подобного продукта российского производства делает пластиковую бесшумную канализацию доступной по цене для отечественного потребителя. А благодаря тому, что предприятие находится в России и имеет вместительные складские площади, существенно сокращаются сроки поставки продукции при постоянно наличии широком ассортименте трубы и фитингов Polytron Stilte Plus.

Новая линия труб и фитингов, выпускаемая под брендом Polytron Stilte Plus, предлагается в 4-х типоразмерах наружного диаметра 58, 110, 160 и 200 мм, имеющих толщины стенок,

соответственно 4,0 – 4,6мм, 5,3 – 6,0мм, 5,3 – 6,0мм, 6,2 – 7,0мм. Гарантия на продукцию Polytron Stilte Plus составляет 10 лет при сроке службы не менее 50 лет.

По материалам журнала «С.О.К»