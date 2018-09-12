В БИБЛИОТЕКУ BIM-МОДЕЛЕЙ GRUNDFOS ДОБАВЛЕНА НАСОСНАЯ УСТАНОВКА HYDRO MX

На сайте www.grundfos.ru появился раздел «Библиотека оборудования», где будут размещаться адаптированные к российскому рынку BIM-модели в формате RFA. Раздел открыла BIM-модель насосной установки Grundfos Hydro MX. Материалы библиотеки доступны для свободного скачивания.

«"Грундфос" старается сделать работу своих клиентов комфортной. Учитывая, что развитие BIM-технологий является одним из приоритетов строительной отрасли и информационное моделирование получает всё большее распространение среди проектировщиков, мы решили выложить в свободный доступ BIM-модель одного из наших флагманских продуктов, насосной установки станций пожаротушения Hydro MX», – говорит Анастасия Чиркова, старший инженер «Грундфос». В файлы с компьютерной моделью Hydro MX добавлены ответные фланцы, выполненные по ГОСТу,

которые можно самостоятельно включить или выключить в настройках графики. Насосные станции поставляются без ответных фланцев, однако возможность использовать их доработанные цифровые модели окажется полезной проектировщикам, интегрирующим станции в системы.

BIM-модели насосов Grundfos можно найти также в программе Grundfos Product Center, онлайн-ресурсе для подбора оборудования.

По материалам пресс-службы Grundfos