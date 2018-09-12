АДЛ ОБНОВИЛ ЛИНЕЙКУ СОЛЕНОИДНЫХ КЛАПАНОВ TORK

Компания АДЛ представляет обновленную линейку соленоидных клапанов TORK c улучшенным литьем корпуса. Весь ассортимент продукции прошел полную модернизацию с применением новой технологии обработки металла, обеспечив клапанам TORK статус одних из самых качественных продуктов на рынке.

Также обновление коснулось конструкции сердечника и материалов, используемых для катушек. Модернизация позволила уменьшить нагрев катушки на 20–30 %. Таким образом, удалось максимально оптимизировать энергопотребление соленоида и увеличить срок службы клапана в целом.

Производственная программа клапанов TORK включает в себя отсечные нормально закрытые и нормально открытые соленоидные клапаны прямого и непрямого действия с различными типами присоединений, а также новые серии для специальных применений:

* SW1010 для агрессивных окружающих сред и для подводного применения;

* S9610, S9710 для непрерывного и продолжительного режима работы с жидким азотом (LN2), жидким углекислым газом (LCO2) и другими криогенными жидкостями температурой от −196 °C;

* SX, SF для работы со взрывоопасными средами в зонах 1 и 2 ATEX.

Преимущества продукции TORK:

* невысокая стоимость оборудования со взрывозащитой по сравнению с конкурентами;

* высокое качество и большое количество проходных сечений и диапазонов давлений криогенных клапанов;

* возможность специального изготовления любого клапана со степенью защиты IP68.

Каждый клапан, производимый компанией SMS TORK, проходит полный этап тестирования, а именно тест на протечку (VI по ANSI), проверку катушек (бесконтактным тестером) и проверку корпуса на прочность (5-и кратным давлением).

Весь спектр продукции компании TORK сертифицирован и прекрасно подходит для эксплуатации в России. Продукция в наличии на складе АДЛ.

По материалам пресс-службы АДЛ