ПРЕДПРИЯТИЯ ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА ПОСТАВЛЯЮТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАПСИБНЕФТЕХИМА

В августе заключен 181 контракт с 82 российскими предприятиями на поставку строительных материалов для строящегося комплекса по глубокой переработке углеводородного сырья «ЗапСибНефтехим». Из них 28 договоров заключено с 15 компаниями из Тюменской области. В частности, организации тюменского региона ООО «Ангар», ООО «Горэлтех», ООО «Партнергрупп» поставят трубопроводную арматуру, крепеж, кабельную продукцию, и другие материалы,

необходимые для объектов общезаводского хозяйства и технологических установок. Деталями для трубопроводов и трубными изделиями строительную площадку обеспечат екатеринбургские фирмы ЗАО «Вагант», ТК «Афина» и новосибирское предприятие ООО «Трубное решение». Кабельную продукцию поставят организации: НПП «Спецкабель» (Москва), ЗАО «Роскабельсвязь» (Самара), ТД «Генерация» (Самара), ООО «ТЭС» (Ростов-на-Дону). Сделки по поставке полиэтиленовых комплектующих заключены с предприятиями ООО «ПОЛИПЛАСТИК Урал» (Тюмень), ЗАО «Полимерпром» (Нижний Новгород) , ООО «Техстрой» (Москва). Также по итогам августовских сделок российские предприятия поставят на «ЗапСибНефтехим» пожарное и лабораторное оборудование, крепежные элементы, источники бесперебойного питания, фильтры, металлопрокат. Доставка оборудования и стройматериалов по августовским договорам продлится до декабря текущего года.

По материалам портала Advis