ЗАВОД ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСТАВЛЕН НА ТОРГИ

ЗАО «Завод элементов трубопроводов» (ЗЭТ) выставлено на торги. Начальная цена — 258,8 млн руб. По данным Уральского банка Сбербанка, торги пройдут в конце месяца. Их проведет Российский аукционный дом. В лот вошел ЗЭТ со всем производственным оборудованием, а также специализированной лабораторией контроля качества. В Сбербанке рассказали, что предприятием уже интересовались несколько крупных промышленных компаний.

«Учитывая, что начальная цена завода в Большом Истоке заявлена в сумме всего 258,8 млн руб., неудивительно, если им заинтересуются профильные предприятия уральского региона, где много крупных машиностроительных заводов. Есть и относительно новые производители и поставщики трубопроводной арматуры, которым актив может быть интересным, например, свердловский и челябинский "Уральские заводы трубопроводной арматуры”, либо Челябинский завод деталей трубопроводов»,— отметил эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев.

ЗЭТ расположен в поселке Большой Исток (Свердловская область). Производит отводы, фланцы, тройники, переходы, заглушки, гибы и прочие элементы трубопроводов из стали. Мощность завода — около 14 тыс. тонн готовой продукции в год. Чистый убыток по итогам 2017 года составил 72,5 млн руб. В 2017 году завод был признан банкротом.

По материалам «Ъ»