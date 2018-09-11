БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ МОДЕРНИЗИРОВАЛ СТАНКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТРУБ

На предприятии ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» впервые в производстве труб была произведена полная механическая обработка труб диаметром 870 мм с толщиной стенки 35 мм и длиной 6000 мм.
Технические характеристики станков глубокого сверления позволяли производить внутреннюю механическую обработку диаметром до 500 мм. Специалистами предприятия был предложен вариант модернизации станка, позволивший расширить технологические возможности оборудования, сократить сроки изготовления (ранее внутренняя механическая обработка труб диаметром более 500 мм проводилась на сторонних предприятиях) и в значительной степени снизить себестоимость изготовления труб большого диаметра.
Изготовленные трубы отправлены на сборку блоков для Ленинградской АЭС-2.
По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»