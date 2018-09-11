ТМК СОВЕРШЕНСТВУЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, и международная компания Group-IB, работающая в сфере компьютерной криминалистики и безопасности, заключили стратегическое соглашение в области киберзащиты.

Целью сотрудничества станет усиление информационной безопасности ТМК, выявление и предотвращение киберугроз. Соглашение также предусматривает совершенствование существующих в компании автоматизированных средств для обнаружения недетектируемого программного обеспечения, используемого злоумышленниками, а также меры по предотвращению инцидентов в области информационной безопасности или блокированию их развития.

В рамках сотрудничества специалисты ТМК участвовали в серии лекционных и практических занятий, в ходе которых получили рекомендации по дополнительной настройке систем информационной безопасности, оптимизации процессов, созданию соответствующих регламентов, а также разработке детального плана реагирования в целях минимизации потенциального ущерба и максимально быстрой локализации потенциальных киберугроз.

«Хакерский инструментарий, методы проникновения и способы реализации атак постоянно меняются, что требует регулярного совершенствования процессов управления рисками, реагирования на инциденты и, безусловно, соответствующей подготовки персонала. Именно поэтому мы делаем ставку на сотрудничество с ведущими компаниями в сфере кибербезопасности и убеждены в эффективности этой работы для ТМК», — отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям Юрий Огурцов.

По материалам пресс-службы ТМК



