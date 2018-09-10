Группа ЧТПЗ снизила энергозатраты на 70 млн рублей

Предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы сэкономили 70 млн рублей за I полугодие 2018 года в рамках реализации программы повышения энергоэффективности.

Крупнейшим проектом по снижению потребления энергоресурсов стала установкановой подстанции «Новотрубная». Инвестиции составили 220 млн рублей. Подстанция обеспечивает бесперебойное снабжение электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» и позволяет сократить затраты на электричество, экономический эффект составит около 50 млн рублей в год.

Более 5 основных цехов ЧТПЗ и ПНТЗ переведены на современное светодиодное освещение. Новые лампы потребляют в четыре раза меньше энергии. В первом полугодии 2018 года на ЧТПЗ были установлены теплогенераторы вместо стандартных батарей и тепловых завес. Это позволило снизить расходы на отопление на 5 %.

Кроме того, ведется работа по оптимизации потребления природного газа. На ЧТПЗ создана собственная теплотехническая лаборатория, это позволило сократить затраты на режимную наладку газопотребляющего оборудования и на исследования в данной области.

– Повышение энергоэффективности является важным направлением стратегического развития Группы ЧТПЗ. Рациональное использование ресурсов позволяет оптимизировать затраты, снизить себестоимость продукции и уменьшить нагрузку на экологию. Компания и дальше продолжит работу по снижению электропотребления, – отметил генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.

Группа ЧТПЗ реализует многолетнюю стратегию повышения энергоэффективности. ЧТПЗ и ПНТЗ не раз получали благодарственные письма за активную работу и пропаганду энергосбережения.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ