Металлоинвест и ОМК улучшают качество колесной заготовки

Компания «Металлоинвест» и Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) провели на Уральской Стали (входит в Металлоинвест) очередной координационный совет. На встрече обсуждались вопросы производства и поставок непрерывнолитой заготовки Уральской Стали для выпуска железнодорожных колес на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК).

В координационном совете приняли участие директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник, директор департамента продаж металлургической продукции УК «Металлоинвест» Игорь Сыч, управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов, директор Инженерно-технологического центра ВМЗ Павел Степанов и другие представители компаний. В ходе обсуждения были рассмотрены качественные показатели заготовки Уральской Стали и железнодорожных колес ВМЗ, отмечено снижение уровня отбраковки продукции.

«Мы стремимся к постоянному совершенствованию качества заготовки Уральской Стали и ее соответствию стандартам РЖД, — подчеркнул директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. — Это позволяет нашим партнерам увеличивать объемы производства и поставок железнодорожных колес».

В ходе координационного совета стороны также договорились вести совместную оперативную работу по отслеживанию всех случаев отбраковки железнодорожных колес. Кроме того, было решено провести совместное совещание с привлечением специалистов из ЦНИИЧермет им. И.П.Бардина для улучшения качественных показателей колес. Представители компаний наметили пути дальнейшей совместной работы и договорились провести следующее заседание в ноябре 2018 года на базе ВМЗ.

«Проведение подобных заседаний позволяет не только оперативно решать текущие вопросы, но и определять вектор для развития производства в общих интересах, – заявил директор Инженерно-технологического центра ВМЗ Павел Степанов. — Это является залогом высокого качества нашей конечной продукции — железнодорожных колес».

По материалам пресс-службы ОМК



