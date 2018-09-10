Внешний аудит подтвердил эффективность систем менеджмента АО «Гипротрубопровод»

АО «Гипротрубопровод» успешно прошло инспекционный аудит системы экологического менеджмента, системы менеджмента качества, системы управления охраной труда и сертификационный аудит системы энергетического менеджмента. Проверка проводилась на объектах филиала «Волгоградгипротрубопровод» представителями международной сертификационной организации DQS. Цель - проверка соответствия систем менеджмента АО «Гипротрубопровод» международным стандартам ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011.

По результатам аудита комиссией отмечен ряд сильных сторон систем менеджмента и предложено несколько рекомендаций для улучшения. В числе положительных моментов аудиторы отметили наличие ресурсов для развития систем управления, эффекты от реализации мероприятий для всех систем менеджмента, широкое применение новейших технологий (3D и другие), высокий уровень социальных гарантий и мотивирующих факторов, а также существенные вложения, в том числе, в компетентность персонала.

Аудит пройден успешно, несоответствий международным стандартам не выявлено. Принято решение продлить действие сертификатов соответствия СЭМ/СМК/СУОТ (с переходом на новую версию ISO 14001:2015) и выдать первый сертификат соответствия системы энергетического менеджмента.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»