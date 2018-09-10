ДАНФОСС РАЗРАБОТАЛ НОВУЮ системУ электромагнитного перемешивания для «ОМЗ-Спецсталь»

Для перемешивания металла в компании «ОМЗ-Спецсталь» традиционно применялись различные аналоговые системы на основе тиристоров. Данные системы имеют высокую инерционность управления и зависят от внимательности операторов, что приводит к увеличению издержек и отражается на конечном результате.

Для повышения эффективности производства компания «Данфосс» предложила использовать систему электромагнитного перемешивания металлов EMS на базе функционала преобразователя частоты серии VACON NXP. В основе разработанного инженерами «Данфосс» и «Норд Индастриз» метода лежит регулирование с помощью раздельного управления электрическими параметрами — током и частотой. Технология учитывает магнитные свойства расплава.

Применение преобразователей частоты VACON NXP повысило качество продукции и производительность. Среди преимуществ — увеличение срока службы оборудования и снижение темпа износа ковша.

Петр Панин, представитель ООО «ОМЗ-Спецсталь» рассказывает: «Новшество автоматически обеспечивает точное поддержание заданных характеристик тока, в результате чего вырос КПД установки. При старой системе каждый раз для последующей марки стали происходила ручная настройка. Нередко были сбои, поэтому точность аналоговой системы меньше, чем у современной цифровой. Плюс теперь у нас нет проблем с обслуживанием оборудования».

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



