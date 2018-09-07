НИИ Транснефть провели работы по воздушно-лазерному сканированию на объектах АО «Транснефть-Сибирь»

Специалисты ООО «НИИ Транснефть» осуществили технический контроль за проведением воздушно-лазерного сканирования (ВЛС) линейной части магистрального нефтепровода (МН) Заполярье – Пурпе в целях его геотехнического мониторинга.

Воздушно-лазерное сканирование позволяет получить данные о форме и местоположении исследуемых объектов. Результатом ВЛС является 3D-массив точек лазерных отражений (ТЛО).

Мониторинг трубопровода позволяет контролировать стабильность его положения. Полученные по результатам ВЛС планово-высотные положения (ПВП) объектов сравниваются с материалами предыдущих циклов измерений для выявления подвижек и смещений объектов трубопровода. По полученному массиву ТЛО специалисты ООО «НИИ Транснефть» выявляют экзогенные геологические процессы (ЭГП), сравнивая материалы ВЛС за прошлые годы, формируется заключение об изменении границ ЭГП.

План мероприятий по внедрению технологии ВЛС и цифровой аэрофотосъемке для геотехнического мониторинга на объектах системы «Транснефть» был утвержден в 2016 году, в 2017 году ВЛС выполнялось силами подрядных организаций на МН ВСТО-1 и МН Заполярье – Пурпе. В августе 2018 года данные работы впервые выполнены АО «Транснефть-Сибирь» с использованием собственного оборудования.

Аэросъемочные работы выполнялись в течение восьми дней с вертолета. На борту воздушного судна находился борт-оператор, управляющий оборудованием, а с наземных пунктов осуществлялись спутниковые геодезические измерения. Уникальность работ состояла в том, что съемка проводилась на низких высотах с крайне высокой плотностью сканирования, требовавшей большую точность.

Полученные в результате аэрофотосъемки данные будут направлены в ООО «НИИ Транснефть» для последующей обработки и оперативного геотехнического мониторинга трубопроводов, проложенных в условиях многолетнемерзлых грунтов. Эта работа позволит прогнозировать и управлять состоянием объектов мониторинга в совокупности с условиями окружающей среды с целью обеспечения их надежности на всех стадиях жизненного цикла.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»