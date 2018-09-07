WILO открыло производственный комплекс в Казахстане

23 августа 2018 в Алматы открылся новый производственный комплекс компании WILO в Казахстане — WILO Central Asia. В церемонии открытия комплекса приняли участие вице-президент региона Евразия и генеральный директор ВИЛО РУС Йенс Даллендоерфер, глава Алматинской области Баталов Амандык Габбасович, председатель комитета по инвестициям Хаиров Ерлан Картаевич и другие высокопоставленные представители официальных властей Республики Казахстан.

В своей приветственной речи Йенс Даллендоерфер высоко отметил значимость этого события: «Для нас Казахстан является перспективным регионом, и новый производственный комплекс WILO Central Asia — стратегически важный шаг в развитии компании. Он позволит стать еще ближе к нашим клиентам, охватить все страны Средней Азии, включая Монголию. В производственный комплекс было инвестировано более 4 млн евро, это первые, но не последние финансовые вложения в регион, которые мы планируем сделать. Производственный комплекc WILO Central Asia был построен за 1,5 года. Строительство велось по высоким международным экологическим стандартам. Компания WILO получила первый в Республике Казахстан сертификат Золотого уровня международной системы сертификации «зеленого» строительства (LEED) в категории промышленные производства. Это стало возможным благодаря профессионализму и усилиям казахстанских специалистов».

WILO Central Asia располагается на территории более чем 2 000 м² и включает в себя высокотехнологичный центр по производству и тестированию насосных систем, а также консольных, блочных и скважинных насосов; учебный центр для проектировщиков и инженеров, оснащенный новейшим оборудованием, и сервисный центр с индивидуальными решениями и технологиями для предприятий коммунально-бытового хозяйства.

Одна из основных задач компании WILO — стать еще ближе к клиенту. Производственно-складской комплекс и сервисный центр в Казахстане позволит расширить границы присутствия компании в регионе. Новый комплекс WILO Central Asia будет удовлетворять потребности не только казахстанского рынка, но и рынков соседних стран — Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Монголии, Грузии, Азербайджана и Армении. Подобный подход гарантирует

дальнейшие непрерывные инвестиции в Республику Казахстан. Специалисты компании WILO активно разрабатывают программу производства насосного оборудования на территории Республики Казахстан с учетом всех требований по сертификации СТ-КЗ и потребностей локального рынка. Компания WILO работает на казахстанском рынке уже более 19 лет и определила основные потребности клиентов в данном регионе. Повышенным спросом пользуются модели для повышения давления и насосные системы, а также консольные блочные, скважинные насосы. Таким образом, локальная линейка продуктов разрабатывается исходя из опыта компании и исследований потребностей клиентов. Председатель правления группы WILO Оливер Гермес также подчеркнул всю важность реализованного проекта: «Наши инвестиции в WILO Central Asia являются частью глобальной стратегии развития по локализации продуктов WILO. Это укрепляет наши позиции не только в Казахстане, но и во всем среднеазиатском регионе. Казахстан, как узловой центр, будет служить платформой для дальнейшего расширения деловой активности в регионе. Благодаря стратегически выгодному расположению, Казахстан обладает огромным потенциалом для создания культурного и экономического моста между Азией и Европой. Такие проекты, как «Один пояс — один путь» и «Единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона», будут и дальше способствовать экономическому развитию Средней Азии и интеграции региона в мировой рынок».

В компании WILO уже сейчас разработаны проекты нацеленные на будущее — такие как «Умные городские пространства» (Smart Urban Areas). Они будут осуществляться в тех местах, где инфраструктура и различные части городской среды связаны друг с другом через цифровые и интеллектуальные системы жизнеобеспечения. Столица Казахстана Астана — хороший пример того, где «умное» насосное оборудование Wilo может уже сегодня решать задачи завтрашнего дня.

По материалам журнала «С.О.К»