НПФ РАСКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РОС-ГАЗ-ЭКСПО

ООО «НПФ «РАСКО» приглашает посетить стенд №D2.1 на XXII Международной специализированной выставке газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2018», которая состоится с 2 по 5 октября2018 года в Санкт-Петербурге (КВЦ «Экспофорум»).
За 20 лет выставка стала основным отраслевым мероприятием в России, посвященным показу достижений в области строительства, эксплуатации и реконструкции газотранспортных систем и систем газопотребления.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
* Газификация жилых зданий, промышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов, промышленных зон и технопарков
* МАГИСТРАЛЬНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
* АВТОНОМНОЕ И РЕЗЕРВНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
* ПОДГОТОВКА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
* ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
* УЧЁТ ГАЗА
* ДИАГНОСТИКА
* ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
На стенде «ООО «НПФ «РАСКО» вы сможете ознакомиться с новой совместной разработкой ООО «НПФ «РАСКО» и ПАО «Саранский приборостроительный завод» - датчиками-реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО и датчиками-реле давления ДЕМ-105М-РАСКО и другими приборами под брендом «РАСКО».
Кроме того, на стенде будут представлены новейшие разработки в области коммерческого и технологического учета газа, контрольно-измерительных приборов (теплосчетчик ТЕПЛОСМАРТ), котельной автоматики, газорегуляторного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, самые актуальные предложения и р разработки крупнейших российских и зарубежных партнеров компании – ведущих производителей отрасли.
По материалам пресс-службы ООО «НПФ «РАСКО»