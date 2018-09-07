НПФ РАСКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РОС-ГАЗ-ЭКСПО

ООО «НПФ «РАСКО» приглашает посетить стенд №D2.1 на XXII Международной специализированной выставке газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2018», которая состоится с 2 по 5 октября2018 года в Санкт-Петербурге (КВЦ «Экспофорум»).

За 20 лет выставка стала основным отраслевым мероприятием в России, посвященным показу достижений в области строительства, эксплуатации и реконструкции газотранспортных систем и систем газопотребления.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

* Газификация жилых зданий, промышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов, промышленных зон и технопарков

* МАГИСТРАЛЬНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

* АВТОНОМНОЕ И РЕЗЕРВНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

* ПОДГОТОВКА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

* ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

* УЧЁТ ГАЗА

* ДИАГНОСТИКА

* ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

На стенде «ООО «НПФ «РАСКО» вы сможете ознакомиться с новой совместной разработкой ООО «НПФ «РАСКО» и ПАО «Саранский приборостроительный завод» - датчиками-реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО и датчиками-реле давления ДЕМ-105М-РАСКО и другими приборами под брендом «РАСКО».

Кроме того, на стенде будут представлены новейшие разработки в области коммерческого и технологического учета газа, контрольно-измерительных приборов (теплосчетчик ТЕПЛОСМАРТ), котельной автоматики, газорегуляторного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, самые актуальные предложения и р разработки крупнейших российских и зарубежных партнеров компании – ведущих производителей отрасли.

По материалам пресс-службы ООО «НПФ «РАСКО»

