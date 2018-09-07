Тулаэлектропривод работает в кооперации с российскими производителями

ЗАО «Тулаэлектропривод» совместно с ООО «Механик» изготовило электропривод по заказу АО «МОСГАЗ». Электропривод ЭП4В-Б-500-22-Э21-2-11211 производства «Тулаэлектропривод» предназначен для управления шаровым краном МА39183 DN700 PN8.
Для обеспечения необходимого крутящего момента привод был оснащен дополнительным редуктором РЗА-СЧн-64000.1-496-22-83, выпущенным ООО «Механик», г. Ижевск. Такая комбинация привода ЭП4 и редуктора РЗА позволяет управлять шаровым краном с крутящим моментом до 64 000 Нм.
По материалам пресс-службы ЗАО «Тулаэлектропривод»