ГРС челябинского завода «Трубодеталь» рекомендована к применению на объектах Газпрома

Изготовленная входящим в состав Объединенной металлургической компании челябинским заводом «Трубодеталь» блочно-модульная автоматическая газораспределительная станция нового поколения (АГРС НП) «Прогресс» успешно прошла испытания на полигоне компании «Газпром» в Саратове. Комиссия по допуску к применению на объектах ПАО «Газпром» трубопроводной арматуры и оборудования ГРС рекомендовала использовать эту продукцию на объектах компании в комплексе или отдельными блоками. Новинка может применяться при реализации программы реконструкции устаревшего парка, капитального ремонта и строительства новых ГРС, которая начнется в 2019 году.

Оборудование состоит из пяти блочно-модульных конструкций, оснащенных электроникой, приборами распределения и учета газа, регулирующей и запорной арматурой. Комплекс энергоавтономен и снабжен турбодетандером – устройством для выработки электрической энергии, использующим поток природного газа. Этоособенно важно, если объект удален от крупных городов и тех мест, где есть линии электропередач. Для увеличения пропускной мощности можно доукомплектовывать ее новыми технологическими блоками. АГРС разрабатывали сотрудники инженерно-технологического центра «Трубодетали» в Уфе, сборка и монтаж происходили в Челябинске, в цехе по производству блочно-модульного оборудования №4. Участие в работах также принимали службы ОМК, локализованные в Москве.

По словам управляющего директора АО «Трубодеталь» Дмитрия Маркова, завод защитил всю линейку оборудования и готов к тому, чтобы поставлять заказчику готовые комплексные решения. Результаты испытаний в Саратове распространяются на АГРС мощностью одной до 500 тысяч кубометров газа в час. Всего шесть изделий мощностью 500 тысяч кубометров могут обеспечить

газом миллионный город вместе с его промышленными предприятиями. АГРС подает газ от магистральных газопроводов к населенным пунктам, промышленным предприятиям и другим потребителям, снижая давление газа до заданного уровня, обеспечивая его фильтрацию, обезвоживание, подогрев, автоматически регулирует количество подаваемого газа, обеспечивает постоянное давление на выходе при нестабильном потреблении, учитывает количество потребленного газа и передает данные о режиме работы оборудования на центральный диспетчерский пункт. АГРС нового поколения легко транспортируется на автомобиле, может работать в автономном режиме без присутствия оператора, наращивая или уменьшая пропускную мощность станции, в зависимости от потребности. Первый опытно-промышленный блок АГРС завод «Трубодеталь» представил на VII Петербургском международном газовом форуме в октябре 2017 года.

По материалам пресс-службы ОМК