ИФАЗ ПОСТАВИЛ ПАРТИЮ ЗАДВИЖЕК НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Ивано-франковским арматурным заводом отгружена очередная партия задвижек ИА11072 DN800 для металлургического комбината на территории Украины. Задвижки предназначены для установки в качестве запорных устройств на технологических трубопроводах общепромышленного назначения и вспомогательных систем АЭС.
Присоединение под приварку или фланцевое
Диапазон рабочих температур до +425°С
DN 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500
Рабочее давление 0,1 МПа; 0,16 МПа; 0,4 МПа; 0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 Мпа
По материалам пресс-службы ЧАО «ИФАЗ»