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ИФАЗ ПОСТАВИЛ ПАРТИЮ ЗАДВИЖЕК НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

06 сентября, 2018 9

Ивано-франковским арматурным заводом отгружена очередная партия задвижек ИА11072 DN800 для металлургического комбината на территории Украины. Задвижки предназначены для установки в качестве запорных устройств на технологических трубопроводах общепромышленного назначения и вспомогательных систем АЭС.

Присоединение под приварку или фланцевое

Диапазон рабочих температур до +425°С

DN 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500

Рабочее давление 0,1 МПа; 0,16 МПа; 0,4 МПа; 0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 Мпа

По материалам пресс-службы ЧАО «ИФАЗ»


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