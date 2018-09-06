«Римера-Сервис» получила сертификат соответствия международному стандарту ISO 9001:2015

Сервисная сеть Группы компаний «Римера» прошла ресертификационный аудит и перешла со стандарта ISO 9001:2008 на стандарт ISO 9001:2015.Ресертификационный аудит провели эксперты независимого органа по сертификации «TUV NORD». Специалисты оценили работу системы менеджмента качества производственных площадок «Римера-Сервис» в Нягани, Нефтеюганске и Бугуруслане. По результатам аудита «Римера-Сервис» получила сертификат соответствия новой версии стандарта ISO 9001:2015.

Для перехода на новый стандарт в «Римера-Сервис» актуализировали и разработали новые документы СМК, определили реестр рисков и возможностей, начали создание базы корпоративных знаний, провели корректирующие мероприятия и внутренние аудиты. — Стандарт ISO 9001:2015 лучше интегрируется с другими системами менеджмента предприятия и позволяет эффективно управлять процессами производства, улучшая качество оказываемых услуг и снижая их себестоимость. Это дает компании возможность предлагать лучшую цену на конкурентном рынке нефтесервисных услуг, — поясняет исполнительный директор «Римера-Сервис» Сергей Горбунов.

Система менеджмента качества «Римера-Сервис» сертифицирована с 2014 года и регулирует процессы производства и ремонта оборудования, а также сервисное обслуживание, управление персоналом и финансовыми ресурсами.

По материалам пресс-службы ГК «Римера»