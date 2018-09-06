GRUNDFOS примет участие в форуме ЭКВАТЭК-2018

«Грундфос» выступит генеральным партнёром 13-го Международного водного форума «Вода: экология и технология» Экватэк-2018, который пройдёт в Москве 25 – 27 сентября. Компания представит современное оборудование для водоотведения, водоподготовки, водоснабжения и водоочистки, а также презентует новое поколение больших насосов CR и насосы двустороннего входа GRUNDFOS LS.

В зоне стенда, посвященной водоотведению, посетители смогут увидеть погружной и канализационный насосы GRUNDFOS SE и GRUNDFOS SE1, а также осевой пропеллерный насос KPL, предназначенный для работы при большом расходе и малом напоре.

Оборудование для водоподготовки будет представлено комплектными дозировочными установками GRUNDFOS DSS, применяемыми также для дезинфекции. Основной элемент данного оборудования – дозировочные цифровые насосы GRUNDFOS Smart Digital, которые подбираются в соответствии с требуемым расходом рабочего раствора и химической стойкостью материалов. Установки выпускаются полностью готовыми к подключению и подходят для любого предприятия и большинства дозируемых сред. В рамках данного раздела компания также предлагает ознакомиться с системой производства хлора GRUNDFOS Oxiperm и установкой GRUNDFOS Selcoperm, предназначенной для производства методом электролиза раствора гипохлорита натрия непосредственно на месте потребления.

В зоне водоснабжения будут выставлены образцы шкафов управления серий GRUNDFOS Control DC-E и GRUNDFOS Control MPС-E, станций повышения давления GRUNDFOS PBS и GRUNDFOS Hydro MPC, а также модулей связи GRUNDFOS CIM и преобразователей частоты GRUNDFOS CUE. Оборудование для водоочистки, демонстрируемое на стенде, включит в себя образователи потока GRUNDFOS SFG для поддержания движения жидкостей с низкой и средней вязкостью в резервуарах больших объёмов и модель рециркуляционного насоса GRUNDFOS SRG. В рамках экспозиции будут также представлены услуги компании по Аудиту Насосных Систем (Pump Audit), сервисной программе, а также Grundfos Product Center – программе подбора оборудования. Кроме того, посетители стенда смогут получить консультацию по BIM-решениям Grundfos (Building Information Modeling или информационное моделирование зданий). Эксперты «Грундфос» выступят с презентациями вертикальных насосов CR и обновленного ряда насосов двустороннего входа GRUNDFOS LS.

Международный водный форум «ЭКВАТЭК-2018» пройдёт по адресу: Москва, Крокус Экспо, павильон 1, залы 1, 3 и 4. Даты и время работы выставки для посетителей: 25, 26 и 27 сентября с 9:30 до 18:00. Стенд GRUNDFOS: Павильон 1, зал 4, стенд 4B2. Презентация нового поколения больших насосов CR пройдёт 26 сентября с 11:30 до 12:00 на стенде Grundfos. Презентация обновленного ряда насосов двустороннего входа GRUNDFOS LS пройдёт 26 сентября с 12:30 до 13:00 на стенде Grundfos.

По материалам пресс-службы Grundfoss



