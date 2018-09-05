РАСКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В HEAT&POWER 2018

ООО «НПФ «РАСКО» приглашает посетить стенд компании № С425 на 3‒ей Международной выставке промышленного котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования HEAT&POWER, которая пройдет с 23 по 25 октября 2018 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо» (павильон №1).

Выставка HEAT&POWER - это бизнес-площадка для демонстрации новинок и технологических решений в области строительства, эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования для объектов теплоэлектроснабжения различных отраслей экономики.

На стенде «ООО «НПФ «РАСКО» вы сможете ознакомиться с новой совместной разработкой ООО «НПФ «РАСКО» и ПАО «Саранский приборостроительный завод» - датчиками-реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО и датчиками-реле давления ДЕМ-105М-РАСКО и другими приборами под брендом «РАСКО».

Кроме того, на стенде будут представлены новейшие разработки в области коммерческого и технологического учета газа, контрольно-измерительных приборов (теплосчетчик ТЕПЛОСМАРТ), котельной автоматики, газорегуляторного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, самые актуальные предложения и р разработки крупнейших российских и зарубежных партнеров компании – ведущих производителей отрасли.

Посетители стенда смогут ознакомиться с полным ассортиментом, необходимым для оборудования газовых котельных, тепловых пунктов, печей, сушилок, газоснабжения загородных поселков или отдельного жилого дома в одном месте и по ценам заводов-изготовителей. На стенде № С425 Вы также можете получить консультации ведущих специалистов компании, ознакомиться с рекламно-техническими материалами, обсудить организационные и технические вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»