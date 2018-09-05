Волгоградский ФРП входит в пятёрку лучших в России

Это показал мониторинг, проведённый Наблюдательным советом федерального ФРП, которым было охвачено 36 территориальных фондов. ФРП каждого региона оценивался по разным критериям, в том числе по программам совместного финансирования, количеству проектов, доле экспертиз и проч. В ТОП-5 лидеров, кроме Волгоградской области, попал Татарстан, а также такие области, как Московская, Свердловская и Челябинская.

Волгоградский ФРП работает с прошлого года. И благодаря ему некоторым предприятиям удалось привлечь займы на льготных условиях. Деньги эти направили на импортозамещающее производство, в частности, на полиэфирные кордные ткани и на предназначенные для бурения реагенты. Уже одобрена заявка и на производство трубопроводной арматуры из пластика. В настоящий момент в портфеле проектов Волгоградского ФРП находится ещё 10 предложений.

Сотрудничество региона с центральным ФРП помогло Волгоградским керамическому и алюминиевому заводам, а также НПО «Ахтуба» привлечь льготные кредиты на общую сумму в 500 млн рублей для реализации своих инвестпроектов.

По материалам портала KubanInfo