Подстанция «Семеновская» реконструирована для выдачи мощности ЛМЗ

Завершена реконструкция подстанции ФСК ЕЭС 220 кВ «Семеновская» в Нижегородской области. В результате обеспечена возможность выдачи 1,7 МВт дополнительной мощности одному из ведущих производителей трубопроводной запорной арматуры России — Литейно-механическому заводу, расположенному в городе Семенов.

Проведена реконструкция линейной ячейки 10 кВ — ее укомплектовали вакуумным выключателем, ограничителем перенапряжения и четырьмя трансформаторами тока российского производства. Кроме того, были установлены терминал микропроцессорной защиты и автоматики, цифровые приборы учета, фототиристорные датчики дуговой защиты, обладающие высокой скоростью реагирования.

Ранее на подстанции были отремонтированы четыре выключателя 110−220 кВ. До конца 2018 года будет установлен еще один выключатель и высоковольтные вводы, завершена модернизация системы оперативной блокировки с заменой механических устройств на электромагнитные. Это снизит риск возникновения нештатных ситуаций.

Подстанция 220 кВ «Семеновская» была введена в работу в 1961 году, в настоящее время ее мощность составляет 356 МВА. Она обеспечивает электроэнергией потребителей севера Нижегородской области, в том числе объекты Горьковской железной дороги.

По материалам портала Energybase



