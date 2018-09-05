ТЕМПЕР посетил Губернатор Курганской области

4 сентября Губернатор Алексей Кокорин посетил компанию ООО «Темпер», производителя стальных шаровых краны марки TEMPER. В ходе визита директор предприятия Сергей Доронин рассказал главе региона, как сегодня развивается производство. Алексей Кокорин ознакомился с организацией производства, образцами выпускаемой продукции и новинками.

В настоящее время предприятие при поддержке Правительства Курганской области успешно поставляет свои изделия на внутренний рынок региона и сотрудничает с рядом зарубежных компаний. Продукция зауральского предприятия широко востребована за рубежом, в странах СНГ и Европы.

По материалам пресс-службы ООО «ТЕМПЕР»



