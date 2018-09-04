В ООО «КСБ» произошла смена руководства

С 1 сентября 2018 года генеральным директором ООО «КСБ» является Добродеев Андрей Викторович, который ранее исполнял обязанности заместителя генерального директора компании.

После четырнадцатилетнего руководства ООО «КСБ», российским дочерним предприятием немецкого концерна KSB, г-н Юрген Занд передал свои полномочия своему российскому преемнику и вернулся в Германию для работы в должности вице-президента Global Service KSB SE & Co. KGaA.

Андрей Викторович Добродеев работает в компании KSB почти 25 лет. За время своей карьеры отвечал за продажи насосного оборудования и трубопроводной арматуры для промышленных предприятий, в том числе нефтегазового и нефтехимического комплекса, а также горно-обогатительных комбинатов, руководил службой сервиса и производственным подразделением.

Мы поздравляем Андрея Викторовича с назначением на этот ответственный пост и желаем дальнейших успехов в работе и процветания компании под его руководством.

По материалам портала EnergyBase