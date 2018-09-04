Калифорния приостанавливает возведение СЭС

Инфраструктура штата Калифорния не справляется с тем объемом электроэнергии, которую вырабатывают промышленные СЭС и солнечные панели на крышах домов. Поэтому власти региона решили снизить темпы строительства объектов гелиоэнергетики.

Жаркое засушливое лето привело к рекордной выработке электроэнергии солнечными электростанциями. Перепроизводство электричества привело к тому, что Калифорния бесплатно, а иногда и с доплатой отдает энергетические излишки соседним штатам.

Такая ситуация вынудила власти штата принять решение о приостановке проектов гелиоэнергетики. Эксперты отмечают, что Калифорния является идеальным местом для

строительства объектов возобновляемой энергетики ввиду своего географического положения и благоприятного климата. Однако, темпы развития солнечной энергетики действительно оказались слишком высокими. Если в 2010 году гелиоэнергетика обеспечивала менее процента от общей выработки электричества, то сегодня этот показатель приближается к 20%!

Отмечается, что солидные финансовые возможности штата (ВВП Калифорнии больше, чем у Франции или России) позволили девелоперам активно инвестировать в ВИЭ. Именно поэтому, энергетическая революция здесь произошла так быстро, что инфраструктура региона оказалась не готова к этому.

Отмечается, что к 2030 году Калифорния намерена на 50% обеспечивать себя чистой энергией. Полный переход на ВИЭ запланирован на 2045-2050 годы.

Похожие проблемы с перепроизводством мощностей ВИЭ недавно ощутила Швеция. Ускоренное строительство ветропарков может привести к серьезному обвалу тарифов, в результате чего могут пострадать инвесторы. Чтобы не допустить ухудшения инвестиционного климата, власти страны решили приостановить возведение крупных ветропарков.

По материалам журнала «С.О.К»