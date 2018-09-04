АО «Транснефть – Урал» завершило реконструкцию котельной на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Языково» Туймазинского нефтепроводного управления (НУ). Работы проводились в соответствии с программой текущего и капитального ремонта объектов магистральных трубопроводов предприятия на 2018 год.

Новая блочно-модульная котельная производства завода «Транснефтемаш» заменила две ранее действовавшие котельные, которые обслуживали ЛПДС «Языково» (транспортировка нефти) и ЛПДС «Языково-ПП» (транспортировка светлых нефтепродуктов) и эксплуатировались свыше двадцати лет.

В котельной установлены два водогрейных котла российского производства. Максимальная мощность каждого котла составляет 2 МВт. Работа котельной полностью автоматизирована.

В рамках работ по реконструкции котельной на объектах ЛПДС установлены 7 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) отечественного производства. Их использование обеспечивает экономию тепловой энергии, позволяет поддерживать в административных и производственных помещениях температуру, оптимальную для пребывания персонала, работы оборудования и хранения техники. Кроме того, выполнена замена тепловых сетей общей протяженностью более 2 км, имевших устаревшую теплоизоляцию, на тепловые сети в заводской пенополиуретановой изоляции.

Реконструкция котельной, установка АИТП и замена тепловых сетей позволят сократить потребление котельно-печного топлива и снизить объем выбросов.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»