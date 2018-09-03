ТРАНСНЕФТЬ ОПУБЛИКОВАЛА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018

В разделе «Инвесторам и акционерам» официального сайта ПАО «Транснефть» опубликована сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.

Основные результаты деятельности Группы за отчетный период





Объем сдачи нефти грузополучателям за шесть месяцев 2018 года составил 235,3 млн тонн, что ниже на 2,1 млн тонн или 0,9% сопоставимого показателя за аналогичный период 2017 года, грузооборот нефти снизился на 9,9 млрд тонн х км или 1,6%.

Объем сдачи нефтепродуктов грузополучателям за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, составил 19,7 млн тонн. Рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 3,1 млн тонн или 18,7%.

Выручка Группы увеличилась на 25,1 млрд руб. или 5,7% преимущественно за счет роста выручки от реализации нефти на экспорт и роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти.

Сумма операционных расходов (без учета реализации нефти на экспорт, износа и амортизации и расходов на новые объекты) осталась на уровне инфлированных операционных расходов за аналогичный период 2017 года.

Показатель EBITDA Группы составил 208,2 млрд руб., что ниже на 7,5 млрд руб. или 3,5% сопоставимого показателя за аналогичный период 2017 года. Снижение обусловлено главным образом увеличением расходов на новые объекты и снижением доходов от прочих видов деятельности.

Прибыль за период снизилась на 21,8 млрд руб. или 19,2%, в основном, вследствие роста износа и амортизации по новым объектам, увеличения процентных расходов и уменьшения суммы прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний.

С подробным анализом финансового состояния и результатов деятельности Группы, а также с сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетностью по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, можно ознакомиться здесь и здесь.

По материалам пресс-службы ПАО «Трпнснефть»



