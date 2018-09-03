Группа ЧТПЗ поставила продукцию для «Стены мира» в Казахстане

Группа ЧТПЗ и предприятие «Курганстальмост» поставили совместную продукцию для строительства монумента «Стена мира», открытие которого состоялось в Астане с участием президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Белые металлурги изготовили бесшовные трубы с повышенными эксплуатационными качествами для использования в условиях степного климата Казахстана, характеризующегося резкими перепадами температур и погодных условий. Партию объемом более 100 тонн составили трубы диаметром от 114 до 351 мм, с толщиной стенок 6 – 20 мм из стали 09Г2С. Весь процесс их производства выполнен на предприятиях Группы: металлопереработка – ГК «МЕТА», производство заготовки – «Железный Озон 32», изготовление готовой продукции – трубопрокатный цех ЧТПЗ.

– Размещение данного заказа на ЧТПЗ мы расцениваем как знак высокого доверия белым металлургам, – отмечает коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько. – Сложность заключалась в минимальных сроках производства и поставки – менее одного месяца. Благодаря перестроению графиков производства и чёткому планированию, сотрудники компании справились с поставленной задачей. Гордимся тем, что продукция ЧТПЗ увековечена в этом произведении монументального искусства.

Трубы ЧТПЗ использованы для создания металлоконструкции (производства «Курганста льмост»), которая легла в основу лепестка – главного элемента памятника «Стена мира». Монумент стал подарком Актюбинской области в честь 20-летия столицы Казахстана.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»