АЭМ РАССКАЗАЛ О ПРОЕКТАХ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА «ТЕХНОПРОМЕ-2018»

На стратегической сессии "Цифровая промышленность: цифровые двойники и цифровые тени", которая состоялась 28 августа в рамках программы IV Международного форума технологического развития "Технопром-2018" в Новосибирске, Атомэнергомаш представил доклад о реализуемых проектах в области цифрового моделирования.

Так, на предприятиях Дивизиона активно осваивается 3D моделирование и дальнейшее использование моделей при производстве продукции, существует ряд перспективных наработок в области сквозных металлургических технологий, ведется работа над созданием технологии численного эксперимента для расчета ресурсных характеристик оборудования.

В своем выступлении руководитель направления проектного офиса по новым продуктам АО «Атомэнергомаш» Михаил Сергеев сообщил, что холдинг обладает как собственными разработками и технологиями цифрового моделирования, так и активно развивает сотрудничество с передовыми научными институтами и организациями в области цифровой трансформации.

«Технопром» - это крупнейшее технологическое мероприятие России. Цель форума - содействие технологическому лидерству российской экономики на основе разработки и ускоренного внедрения наукоемких «интеллектуальных» технологий в традиционных отраслях промышленности и развития индустрии 4.0.

По материалам пресс-службы «АЭМ»