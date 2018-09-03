Ежегодная конференция по маркетингу ООО «БДР Термия Рус»

24 августа компания ООО «БДР Термия Рус» провела вторую ежегодную Конференцию по маркетингу для официальных дистрибьюторов из Москвы и регионов России. Более 40 специалистов в области маркетинга, PR, интернет-рекламы, а также представители бизнеса встретились на одной площадке, чтобы ознакомиться с результатами работы департамента маркетинга и рекламы компании ООО «БДР Термия Рус» за год, обсудить тренды и найти эффективные решения для развития проектов и роста продаж.

В этом году конференция состояла из двух частей: в первой половине дня спикерами выступили сотрудники компании ООО «БДР Термия Рус», а во второй - слово было предоставлено профессиональному бизнес-тренеру.

Открыл мероприятие Чернов Дмитрий, директор по развитию бизнеса ООО «БДР Термия Рус», с информацией о развитии компании в цифрах и фактах. В докладе были подведены коммерческие итоги за 2017 год и текущий 2018 год, определена стратегия развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе, обозначены основные цели и задачи отдела маркетинга.

Руководитель отдела маркетинга ООО «БДР Термия Рус», Михасева Елена, осветила в своей презентации такие темы, как: абсолютное лидерство компании на рынке отопительного оборудования, маркетинговая активность 2018, новые форматы мероприятий BAXI Expo, BAXI Day, BAXI Profi, и уникальный образовательный бизнес-проект.

Далее взял слово коммерческий директор De Dietrich, Мишуков Алексей, который представил результаты продаж оборудования De Dietrich на российском рынке за 2017-2018 гг., озвучил стратегические цели бренда, и позднее презентовал новое печатное издание – «Крышные котельные».

В рамках программы конференции руководитель продуктового направления, Андрей Фомин, представил новинки BAXI 2018 года: конденсационные котлы увеличенной мощности Power HT+, конденсационные котлы для установки вне помещения LUNA Duo Tec In+, а также новые дымоходы и аксессуары.

Менеджеры отдела маркетинга и рекламы ООО «БДР Термия Рус» Зуева Юлия, Полуянова Валентина и Азарова Мария в своих выступлениях поделились практическими навыками в создании интернет-проектов, таких как «LunaTeam» и «Landing Pages в Татарстане», рассказали о последних трендах в SMM и о методах генерации контента для них, продемонстрировали новые интересные видео-работы. Были представлены прикладные инструменты, которые помогают создавать сувенирную и полиграфическую продукцию для двух брендов – BAXI и De Dietrich.

Яркую нотку в ход конференции внес динамичный конкурс, тематика которого соответствовала мероприятию – «Язык рекламы». Участникам предлагалось отгадать, что конкретно рекламируется на картинке, и за правильные ответы получить памятные призы.

Вторую половину мероприятия провел профессиональный бизнес-тренер и консультант, преподаватель MBA и EMBA – Кулинич Андрей.

В своем выступлении на тему: «Управление эффективностью маркетинга и рекламы: планирование, прогнозирование и оценка продвижения» Андрей рассказал про финансовые показатели в маркетинге, про эффективность маркетинга в целом, ознакомил участников с подходами в планировании и к оценке рекламы и методологии определения оптимального размера маркетингового бюджета.

В ходе мероприятия гости смогли задать спикерам интересующие вопросы и обсудить самые актуальные для себя темы.

Благодарим всех партнеров, принявших активное участие в конференции. Желаем интересных и эффективных проектов в области маркетинга, рекламы и PR. Надеемся на совместные творческие и креативные решения в части совместной рекламы.

По материалам журнала «С.О.К»