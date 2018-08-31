СИНТЗ ПРОВЕЛ КАПРЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ТРУБОПРОКАТНОГО АГРЕГАТА

На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), завершены капитальный ремонт и модернизация оборудования линии трубопрокатного агрегата (ТПА-80) в трубопрокатном цехе № 3.

В течение двух недель произведены ремонт и модернизация печи с шагающим подом; ножниц горячей резки; обжимного, прошивного, непрерывного и редукционного станов; входной стороны холодильной установки; пил пакетной резки труб; линий инспекции труб; установки индукционного нагрева ИНЗ-9000. Также модернизированы оборудование и системы ТПА-80, в частности, система управления районом прошивного стана.

Остановка агрегата не отразилась на производстве трубной продукции: для загрузки и бесперебойной работы цехов использовались трубные полуфабрикаты — как собственные, так и поставленные с других заводов ТМК.

«Масштабный капитальный ремонт и успешная модернизации ТПА-80 повысили эксплуатационную надежность оборудования, что позволит заводу продолжить производство бесшовных горячекатаных труб высокого качества. Все работы проведены четко и в установленные сроки», — отметил управляющий директор ПАО «СинТЗ» Вячеслав Гагаринов.

По материалам пресс-службы ТМК



