Новинка «Эго Инжиниринг» – трубы Polytron ProKan SN10

Российский завод «ПРО АКВА» запустил плановое производство гофрированных труб Polytron ProKan SN10 для систем наружной канализации. Трубы с подобной кольцевой жесткостью станут качественным и экономным вариантом для любого проекта.

Трубы POLYTRON ProKan SN10 прекрасно подходят для применения в проектах промышленного назначения, подземных коммуникациях хозяйственно-бытовой и ливневой канализации для объектов дорожного строительства. Трубы выпускаются по ТУ 2248-007-16965449-201 в комплекте с раструбом и резиновым уплотнителем, отрезками по 6 погонных метров, диаметрами от 150 до 1000 мм.

На вместительном складе предприятия сформирован оптимальный запас канализационных труб POLYTRON ProKan SN10.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»