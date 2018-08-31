На БЕЛЭНЕРГОМАШЕ подвели итоги внедрения технологий производственной системы Росатома

22 августа в присутствии губернатора Белгородской области, высшего руководства ГК «Росатом», а также руководителей 11 предприятий региона, участвующих в Федеральной программе по повышению производительности труда, состоялось подведение промежуточных итогов работы по пилотному проекту внедрения бережливых технологий производственной системы «Росатома» (ПСР) на производственных площадках «Белэнергомаш-БЗЭМ».

Проект реализуется ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» совместно с представителями АО «ПСР» в рамках участия «Белэнергомаш-БЗЭМ» в программе по развитию поставщиков «Росатома».

В текущем году на участке опорно-подвесных систем (ОПС) трубопроводов впервые приступили к изготовлению новой номенклатуры ОПС по лицензии фирмы LISEGA. Стояла задача по увеличению пропускной способности участка. Поэтому в качестве периметра пилотного проекта был принят участок ОПС, а за основу проекта взят поток изделий ОПС, производимых по лицензии немецкой фирмы.

За два с половиной месяца работы было проведено обучение рабочей группы проекта инструментам и методам ПСР, проведён анализ текущего состояния в существующем производственном потоке, выявлены потери в потоке и разработан план мероприятий по переходу в целевое состояние, который планируется реализовать до декабря 2018 г. Проведя экспериментальную работу по изготовлению опытных заказов и внедрив ряд мероприятий,

направленных на сокращение потерь и повышение эффективности работы на конкретных рабочих местах, уже достигнуты положительные результаты по повышению производительности труда на 15%.

Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко и директор по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом», Член Совета директоров ОАО «Концерн Росэнергоатом» С. А. Обозов отметили вовлеченность руководства и сотрудников предприятия в процесс непрерывного совершенствования, направленный на улучшение условий труда персонала и повышение его материального благополучия.

По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»