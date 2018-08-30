Эффективные технологии БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ в котельном производстве

Котельное производство компании БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ набирает темпы изготовления газоплотных панелей на автоматической линии сварки финской фирмы «РЕМА». В течение двух месяцев осуществлялась наладка и отработка технологии с привлечением финских специалистов. В июле была изготовлена первая партия газоплотных панелей для паровых котлов производительностью 220 тонн пара в час для АО «Уральская сталь» и уже в августе началась отгрузка основных элементов общим весом более 30 тонн.

В данном проекте предусмотрено увеличенное количества контрольных сборок для обеспечения максимальной собираемости конструкции при выполнении монтажных работ, что позволит сократить заказчику время и стоимость монтажа оборудования.

По материалам пресс-службы ООО «БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ»



