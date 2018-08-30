НА АТОММАШЕ СВАРИЛИ САМЫЙ МОЩНЫЙ В МИРЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РЕАКТОР МБИР

В компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) провели одну из ключевых сварочных операций на многоцелевом исследовательском реакторе на быстрых нейтронах (МБИР), который строится в Димитровграде (Россия) на площадке АО "ГНЦ НИИАР".

В Волгодонском Атоммашепрошла сварка корпуса корзины МБИР и камеры высокого давления. Длина сварного шва превышает 6 метров. Толщина стенки изделия — 22 мм.

Корзина будет установлена внутри корпуса исследовательского реактора. Она предназначена для разделения входящего и выходящего из МБИР потоков теплоносителя, организации охлаждения корпуса реактора и внутрикорпусных устройств, а также размещения в корпусе дополнительных деталей. Вес готовой корзины МБИР составит 45 тонн, длина превысит 5 метров, диаметр – 3 метра.

Всего на базе Волгодонского филиала будет изготовлено 14 изделий для многоцелевого исследовательского реактора общим весом свыше 360 тонн. В том числе корпусные элементы и опорные конструкции.

«Компания «АЭМ-технологии» является поставщиком основного оборудования реакторной установки МБИР, — отметила исполнительный директор АО «АЭМ-технологии» Юлия Чижова. —Изделие выстраивается по принципиально новому проекту. Работа с единичным оборудованием позволяет нам продемонстрировать максимум своих компетенций, ставит перед площадками задачу оперативно находить решения любых технологических задач».

Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР) станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на МБИР, по сравнению с ныне действующими реакторами, сократится в несколько раз.

По материалам пресс-службы АЭМ