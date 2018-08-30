Система для диагностики ТМД «Транснефть-Диаскан» получила правовую охрану

АО «Транснефть – Диаскан» и ПАО «Транснефть» стали правообладателями патента на изобретение «Магнитная система продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра».

Охраняемое техническое решение направлено на расширение эксплуатационных возможностей магнитной системы при проведении внутритрубной диагностики за счет уменьшения ее диаметра. Конструктивное выполнение магнитной системы обеспечивает прохождение дефектоскопом сужений и поворотов трубопровода.

Магнитная система продольного намагничивания может быть эффективно применена для обследования трубопроводов диаметром 6 дюймов с толщиной стенки 14 мм для выявления поперечных дефектов трубы и диагностики поперечных сварных швов.

Изобретение предназначено для использования в конструкции инспекционных приборов различного типа: магнитных, комбинированных магнитных и магнитно-ультразвуковых, в составе как односекционных, так и многосекционных дефектоскопов.

АО «Транснефть – Диаскан» – высокотехнологичное наукоемкое предприятие с развитой научно-технической базой и высоким инновационным потенциалом. На сегодняшний день АО «Транснефть – Диаскан» является правообладателем более 140 результатов интеллектуальной деятельности, на которые получены охранные документы, в том числе патенты на полезные модели и изобретения

(включая зарубежные патенты на изобретения), а также свидетельства на программы для ЭВМ и базы данных.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»