Газпром посетил приборостроительные предприятия Челябинской области

Визит состоялся в рамках реализации «дорожной карты», подписанной ранее между ПАО «Газпром» и Правительством Челябинской области в лице губернатора Бориса Дубровского. Участники делегации обсудили сотрудничество с представителями компаний ЗАО «Электронные механические измерительные системы», АО «Теплоприбор», ООО «Энергия - источник» и ООО «Альфа-Паскаль». Сотрудничество должно увеличить количество промышленной и научно-технической продукции предприятий региона, используемой транснациональной компанией, сообщили в минэкономразвития региона.

С просьбой оказать содействие в визите выступило ЗАО «ЭМИС». Предложение посетить приборостроительные предприятия было направлено Министерство экономического развития Челябинской области заместителю Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталию Маркелову.

Во время визита на приборостроительные предприятия сотрудники ПАО «Газпром» проявили интерес к продукции, выпускаемой южноуральскими приборостроителями, были установлены прямые контакты между поставщиками и непосредственными потребителями.

Делегаты также ознакомились с ассортиментной линейкой компаний ООО «Энергия - источник» и ООО «Альфа-Паскаль». Представители этих приборостроительных предприятий привезли и презентовали свою продукцию во время посещения ЗАО «ЭМИС» и АО «Теплоприбор».

Как отметил коммерческий директор ЗАО «ЭМИС» Валерий Кортиашвили, в перспективе ближайших лет предприятие будет обеспечивать возможности для реализации планов правительства по увеличению доли импортозамещающей продукции в составе технологических

линий добывающих и производственных компаниях страны. «Прошедшая встреча позволила обсудить не только текущие, но и перспективные потребности компании «Газпром» в высокоточных средствах измерения отечественного производства. Специалисты нашей компании презентовали продукцию и перспективные разработки, не уступающие иностранным аналогам. Созданные на основе научных разработок приборы могут иметь высокое прикладное значение для повышения качества и точности технологических процессов в производственных подразделениях ПАО «Газпром»,- добавил он.

От Правительства Челябинской области на встрече присутствовали представители Министерства экономического развития и Министерства информационных технологий и связи Челябинской области. От ПАО «Газпром» в состав делегации вошли представители нескольких дочерних предприятий: «Газпром трансгаз Екатеринбург», «Газпром трансгаз Ухта», «Газпромдобыча шельф Южно-Сахалинск», «Газпром добыча Оренбург», «Газпромнефтехим Салават», а также представители Департаментов ПАО «Газпром».

«Министерство экономического развития региона продолжит работу совместно с Департаментом импортозамещения ПАО «Газпром». Мы со своей стороны оказываем всяческую поддержку в посещении и установлении контактов газодобывающей компании с региональными предприятиями. Такие визиты позволяют ПАО «Газпром» налаживать контакты и закупать продукцию у отечественных производителей, а не зависеть от импортной продукции. Представители компании посещают не только приборостроительные предприятия, но и те, которые выпускают трубопроводную арматуру, шаровые краны, энергоустановки, дорожно-строительную технику, компрессорные установки», - отметил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

По материалам пресс-службы Правительство Челябинской области