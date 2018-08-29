Новый номер журнала ДАНФОСС «Клуб Комфорт»

В новом выпуске, приуроченном к 25-летию компании «Данфосс» в России, новости и события из мира теплоавтоматики, холодоснабжения, приводной техники и индустриальной автоматики.

На страницах журнала читайте:

– Virtus – новая серия интеллектуальных регуляторов давления и расхода – Итоги тестовой эксплуатации системы диспетчеризации ИТП на территории ВДНХ – Повышение эффективности и экологичности магазиностроения за счет применения СО2 в холодильных системах – Cloud Control: цифровизация управления грузоподъемными механизмами

Эти и многие другие статьи вы найдете в новом номере журнала «Клуб Комфорт».

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По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



