Группа ЧТПЗ заключила долгосрочный контракт с Globaltrans

Группа ЧТПЗ заключила пятилетний сервисный контракт с ГруппойGlobaltrans. Документ подписали генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков и генеральный директор Группы Globaltrans Валерий Шпаков.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, перевозку трубной продукции будет осуществлять "Новая перевозочная компания" (входит в Группу Globaltrans). Благодаря контракту доля перевозок Группы Globaltrans в структуре перевозок Группы ЧТПЗ увеличится с 30% до 70%. Контракт предусматривает рыночное ценообразование с возможностью ежеквартального пересмотра.

— Заключение сервисного контракта с одним из крупнейших железнодорожных операторов России позволит сократить транспортные издержки. Мы ожидаем положительного результата от долгосрочного контракта с Globaltrans уже в ближайшее время, — отметил генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.

— Заключение контракта является результатом нашего плодотворного сотрудничества и многолетней упорной работы. Данный контракт предусматривает значительное увеличение

объемов перевозимых грузов и расширяет существующую базу высококлассных клиентов, с которыми мы сотрудничаем на долгосрочной основе, — подчеркнул генеральный директор Группы Globaltrans Валерий Шпаков.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



