ПРИВОДЫ АУМА посетила делегацию кубинского Заказчика и представителей «ИНТЕР РАО – Экспорт»

20 августа производственно-складской комплекс в г. Химки посетила совместная делегация от кубинской энергетической компании и ведущих специалистов ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт». Визит состоялся в рамках исполнения этими компаниями контракта на строительство четырёх новых энергоблоков единичной мощностью 200 МВт в Республике Куба.

Специалисты АУМА провели экскурсию на производственную площадку, показали ее возможности, рассказали о реорганизации производства и переходе в скором времени на новый этап локализации. Гостей заинтересовали возможность поставки электроприводов в исполнении SIL для систем с требованиями по функциональной безопасности, а также приводы SA(R)V с частотным преобразователем для тех позиций, где необходимо высокоточное регулирование c возможностью аварийного перекрытия арматуры на высокой скорости.

«Для нас большая честь принять делегацию от кубинской компании и от наших партнеров из «ИНТЕР РАО – Экспорт». Масштабы АУМА как мирового производителя электроприводов позволяют нам заручиться поддержкой офисов АУМА, расположенных в Эквадоре, Венесуэле и Мексике (если того потребует специфика проекта)», - делится впечатлениями Сергей Борисович Шиманский, технический директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

Гости отметили высокий уровень организации визита и убедились в готовности АУМЫ оперативно реагировать на требования рынка. В частности, для этого проекта АУМА готова поставлять приводы с нестандартным питанием 380В-3ф-60 Гц.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



