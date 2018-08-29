НОВАЯ BIM-СИСТЕМА ОТ КОМПАНИИ RENGA

Renga MEP — российская BIM-система для 3D-проектирования внутренних инженерных систем зданий: водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, электроснабжения. Это третий продукт в линейке BIM-систем от компании Renga Software, выход которого запланирован на ноябрь 2018 года.

Так как продукт очень ожидаем рынком, а до выпуска его коммерческой версии еще целых три месяца, разработчики Renga MEP решили начать знакомить с возможностями системы уже сейчас, чтобы потенциальные пользователи смогли получить представление о продукте и высказать свои пожелания по его развитию.

Увидеть систему можно будет сегодня, 29 августа, на вебинаре «Предпремьерный показ BIM-системы Renga MEP». Функциональные возможности программы, реализованные на сегодняшний день, будет продемонстрированы на примере создания проекта жилого дома. Для участия в вебинаре необходимо заполнить регистрационную форму на сайте компании Renga Software.

Кроме того, с 30 августа 2018 года открывается набор в фокус-группу для проведения тестирования Renga MEP. Так как состав фокус-группы ограничен, то представителям проектных и строительных организаций, желающим войти в ее состав, необходимо обратиться в ближайший офис АСКОН или другим партнерам Renga Software.

По материалам журнала «С.О.К»



