Арматура Metso отмечена наградой Petrobras

Бразильская нефтегазовая компания Petrobras сформировала собственный рейтинг поставщиков, по результатам которого отметила наградой компанию Metso за ее решения в области запорно-регулирующей арматуры, включая услуги по монтажу и сервисному обслуживанию клапанов. Компания оценивала своих поставщиков, опираясь на такие критерии, как качество, соблюдение сроков поставки, управление проектами, технику безопасности, законопослушность и добросовестность.

"Это большая честь быть признанным заказчиком, особенно когда речь идет о критически важных и ответственных технологических позициях. Нашим заказчикам в нефтегазовой отрасли необходимо находить постоянный баланс между эффективностью и надежностью процессов, безопасностью и экологичностью. Эта награда отражает не только ценность и качество решений Metso, но и нашу общую результативность и подход к бизнесу", - говорит Фабиано Л. Бациук, Региональный менеджер по продажам запорно-регулирующей арматуры компании Metso в Бразилии.

По материалам пресс-службы Metso