Воронежский «Техпромлит» выставлен на торги за 350 млн рублей

Конкурсный управляющий Игорь Смирнов выставил на торги в форме открытого аукциона производственные активы обанкротившегося воронежского ООО «Техпромлит», сообщает организатор торгов. За 357 млн руб. продается основной имущественный комплекс компании: право аренды части здания общей площадью 16,8 тыс. кв. м, специализированное и неспециализированное производственное оборудование. Большая часть активов в залоге у бывшего банка РПЦ «Пересвет».

Ранее конкурсный управляющий «Техпромлита» Игорь Смирнов публиковал отчет о рыночной оценке производственной линии предприятия в 417,4 млн руб. Стоит отметить, что во время проведения инвентаризации недосчитались имущества почти на 295 млн руб. ООО «Техпромлит» реализовывало проект по выпуску литьевых заготовок для трубопроводной арматуры за 1,3 млрд руб. В отношении ООО арбитражным судом Воронежской области в начале июня 2017 года открыта процедура конкурсного производства. По данным Kartoteka.ru, уставный капитал ООО «Техпромлит» составляет 430 млн руб., 86% у УК «Сберинвест», 14% – у ЗАО «Техпромлит». Убыток компании по итогам 2016 года – 178,7 млн руб.

По материалам портала «Ъ»



